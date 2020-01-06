الهلال والشباب يتزاحمان على بانيغا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتصارع ناديا الهلال والشباب على لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لاعب إشبيلية الإسباني إيفر بانيغا لضمه إلى صفوفهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعقد احترافي 3 سنوات، بحيث ينتهي بنهاية موسم 2023.

وجاء دخول ناديي الهلال والشباب في المفاوضات المباشرة إثر انسحاب الأهلي من المفاوضات وتفضيله التعاقد مع اللاعب الألماني ماركو مارين أمس الأول رسميا.

وكانت أنباء صحفية إسبانية وأرجنتينية ذكرت بأن وكيل أعمال اللاعب إيفر بينغا (مارسليو سيمونيان) وصل العاصمة السعودية الرياض لإنهاء صفقة انتقال اللاعب لأي من الناديين، فيما تشير المصادر إلى اقتراب اللاعب أكثر من التوقيع للهلال الذي كان السباق في بدء المفاوضات مع اللاعب منذ ديسمبر الماضي.