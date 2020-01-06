اخبار الرياضه

أرسنال يخاطب البايرن لضم بواتنج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أمس محادثات مع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع المدافع جيروم بواتنج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

Advertisements

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن النادي البافاري سيسمح لبواتنج (31 عاما) بالرحيل عن الفريق، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، يسعى لتدعيم دفاع فريقه بمدافع قوي وصاحب خبرة، وخاصة أن تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي يرجع في الغالب إلى تواضع مستوى دفاعه.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب برصيد 27 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يخاطب البايرن لضم بواتنج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا