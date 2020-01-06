أرسنال يخاطب البايرن لضم بواتنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أمس محادثات مع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع المدافع جيروم بواتنج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن النادي البافاري سيسمح لبواتنج (31 عاما) بالرحيل عن الفريق، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، يسعى لتدعيم دفاع فريقه بمدافع قوي وصاحب خبرة، وخاصة أن تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي يرجع في الغالب إلى تواضع مستوى دفاعه.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.