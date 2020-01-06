السيتي وليستر يصبان تركيزهما في كأس الرابطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

تصب الترشيحات مع انطلاق منافسات الدور قبل النهائي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم اليوم، بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي وليستر سيتي، لكن الفريقين يتطلعان إلى تفادي المفاجآت من أجل مواصلة المشوار نحو النهائي.

Advertisements

وتفتتح جولة الذهاب في الدور قبل النهائي اليوم بلقاء مانشستر يونايتد مع جاره مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، ثم يلتقي ليستر سيتي مع أستون فيلا الأربعاء.

ويدرك ليستر سيتي ومانشستر سيتي، صاحبا المركزين الثاني والثالث في الدوري، أن بطولة كأس الرابطة تعد بمثابة أفضل فرصة أمامهما لاعتلاء منصة التتويج هذا الموسم. وكان مانشستر يونايتد قد تغلب على مانشستر سيتي 2 - 1 في عقر داره ضمن منافسات الدوري في ديسمبر الماضي، مستفيدا من الهجمات المرتدة السريعة وكذلك الأخطاء الدفاعية لسيتي.

أما المواجهة الأخرى بين ليستر سيتي وأستون فيلا، فستشهد صدام مارك ألبرايتون لاعب خط وسط ليستر سيتي مع فريقه السابق.