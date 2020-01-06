برشلونة ملك السوبر والريال وصيفه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رغم إقامة 35 نسخة سابقة من بطولة السوبر الإسباني حتى الآن على مدار 37 عاما، فرضت 10 أندية فقط أسماءها على السجل الذهبي للبطولة، بل إن المنافسة على اللقب منذ إقامة البطولة بنظامها المعتاد بداية من 1982 وحتى 2018 انحصرت بين 12 ناديا فقط.
واستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز، حيث حصد اللقب 13 مرة مقابل 10 مرات لنده التقليدي ريال مدريد، ليستحوذ الفريقان على 74% من ألقاب البطولة حتى الآن.
كما يستحوذ برشلونة على رقم قياسي آخر، ولكنه سلبي حيث كان أكثر الفرق التي خسرت في كأس السوبر برصيد 10 مرات حل فيها الفريق ثانيا.
وفي المقابل، كان إسبانيول وريال بيتيس الناديين الوحيدين اللذين خاضا البطولة ولم يتوج أي منهما باللقب.
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