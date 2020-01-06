السعودية تخترق تاريخ كرة إسبانيا بتغيير طريقة السوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم صوب مدينة جدة السعودية أيام الأربعاء والخميس والأحد المقبلة لمتابعة نسخة تاريخية من بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) النسخة الـ36 من البطولة.

وتقام فعاليات البطولة للمرة الثانية على التوالي خارج حدود إسبانيا لكنها المرة الأولى في تاريخها التي تشهد مشاركة 4 فرق في المنافسة على لقب السوبر، حيث تقام هذه النسخة بنظام دورين (قبل النهائي والنهائي) بمشاركة فرق برشلونة وريال مدريد وبلنسية وأتلتيكو مدريد.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة برئاسة لويس روبياليس أعلن في نوفمبر الماضي إقامة البطولة في السعودية خلال النسخ الثلاث المقبلة، بداية من هذه النسخة وأن تقام كل نسخة بمشاركة 4 فرق.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أنه طبقا للاتفاقية المبرمة مع الجانب السعودي، سيحصل الاتحاد الإسباني على 120 مليون يورو نظير إقامة البطولة في السعودية خلال السنوات الثلاث.

وتقام كأس السوبر الإسباني كل عام منذ 1982 بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وفي العام الماضي، جرت كأس السوبر للمرة الأولى خارج إسبانيا، وتحديدا في المغرب حيث فاز برشلونة على أشبيلية 2 - 1.

وفي النسخة الجديدة، ستقام فعاليات البطولة في جدة، كما نقلت فعاليات البطولة إلى يناير لتخفيف ضغط المباريات على الفرق المتنافسة في بداية الموسم.

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بالهزيمة أمام بلنسية في المباراة النهائية ليشارك الفريقان في النسخة المرتقبة من كأس السوبر وينضم إليهما أتلتيكو مدريد وريال مدريد صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الدوري الإسباني بالموسم الماضي،

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لكونهما صاحبي أفضل ترتيب في جدول الدوري بخلاف الفرق المتأهلة عبر نهائي الكأس، وذلك بعدما حسم برشلونة لقب الدوري لصالحه في الموسم الماضي.

غدا الانطلاقة

وتفتتح فعاليات البطولة غدا بالمواجهة بين بلنسية بطل الكأس وريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري بالموسم الماضي، كما يلتقي برشلونة في اليوم التالي فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائزان من المباراتين يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية على نفس الملعب بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) فيما لن تشهد البطولة مباراة لتحديد المركز الثالث.

وبهذا، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع 3 مباريات قوية بين 4 فرق سبق لها التتويج بلقب السوبر الإسباني وتجمع فيما بينها 26 من 35 لقبا للسوبر الإسباني حتى الآن.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، وذلك برصيد 13 لقبا وهو نفس الرصيد الذي حصدته الفرق الثلاثة الأخرى مجتمعة، حيث توج الريال باللقب 10 مرات، فيما توج أتلتيكو به مرتين، وبلنسية مرة واحدة.

وفيما يبدو برشلونة والريال هما الأكثر ترشيحا لبلوغ النهائي وتقديم كلاسيكو مثير خارج حدود إسبانيا، يتمتع كل من بلنسية وأتلتيكو بكثير من الطموح لتفجير المفاجأة والوصول للنهائي على حساب القطبين الكبيرين.

وتشهد هذه النسخة أكبر تغيير في شكل السوبر الإسباني منذ إقامة البطولة بنظامها المعهود في 1982.

وتحمل هذه النسخة رقم 36 في تاريخ السوبر مع استبعاد نسختي 1986 و1987 لعدم إقامة المسابقة فيهما، واحتساب نسختي 1984 و1989 رغم منح اللقب بدون لعب.