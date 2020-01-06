أديبايور يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بات المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكرت صحيفة صن البريطانية أن أديبايور (36 عاما) عرض على أستون فيلا لتعويض لاعب الفريق، المهاجم البرازيلي ويسلي، الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد إصابته.
وأضافت الصحيفة أن أديبايور أصبح لاعبا حرا بعد رحيله عن نادي قيصري سبور التركي، ويحق له الانتقال إلى أي ناد مجانا، وربما يكون حلا للمشكلة الهجومية التي يعاني منها أستون فيلا بعد إصابة ويسلي.
وسبق لأديبايور أن دافع عن قمصان 4 أندية إنجليزية، وهي: أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس.
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