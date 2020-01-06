أديبايور يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

بات المهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور قريبا من العودة إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

Advertisements

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن أديبايور (36 عاما) عرض على أستون فيلا لتعويض لاعب الفريق، المهاجم البرازيلي ويسلي، الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد إصابته.

وأضافت الصحيفة أن أديبايور أصبح لاعبا حرا بعد رحيله عن نادي قيصري سبور التركي، ويحق له الانتقال إلى أي ناد مجانا، وربما يكون حلا للمشكلة الهجومية التي يعاني منها أستون فيلا بعد إصابة ويسلي.

وسبق لأديبايور أن دافع عن قمصان 4 أندية إنجليزية، وهي: أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس.