شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى للسلة يفاضل بين لإسكندرية والمغرب لإقامة تصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويشارك منتخب كرة السلة رجال فى التصفيات ، ضمن المجموعة الخامسة ، حيث لاس5فرت القرعةالتى اقيمت الشهر الماضى عن وقوع المنتخ بالمصرى فى المجموعة الخامسة بجانب لمغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع في شهر يناير المقبل.

يقام أول تجمع للاعبى المنتخب فى الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير بالإسكندرية، تحسبا لإقامة التصفيات بعروس البحر المتوسط، حيث طلب الاتحاد المصرى من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى إقامتها بالإسكندرية، إلا أن مسئولى المنطقة الخامسة الأفريقية لم يحسموا مكان إقامة البطولة، ولم يتم الاستقرار على أى دولة سواء مصر أو المغرب .

قرر اتحاد كرة السلة إقامة معسكر خارجى للاعبى منتخب الرجال، خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، ومن المقرر أن يقام المعسكر فى أحد الدول الاوربية ، وجارى المفاضلة بين صربيا او فرنسا ، أو أسبانيا بدء من 11 فبراير وحتى قبل انطلاق التصفيات بـ 48 ساعة ، على أن يتم العودة الى القاهرة حال إقامة التصفيات بالأسكندرية، أوالسفر إلى الدولة المستضيفة حال اقامتها خارج مصر، وفقا لما يحدده الاتحاد الأفريقى للعبة.

ويتولى تدريب المنتخب أحمد مرعى مديرا فنيا ومعه وسام جابر مدربا عاما، ومحمد سليم مدربا ،و وائل لطفى هو مديرا لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.