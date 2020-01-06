شكرا لقرائتكم فينجر: المنافسة على أفضل لاعب أفريقي ستنحصر بين صلاح ومانى والننى لاعب رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفنى السابق لفريق أرسنال الإنجليزى، بالأجواء التى عاشها اليوم تحت سفح الأهرامات بتواجد أساطير كرة القدم العالمية والأفريقية على هامش إقامة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا غدًا بسهل حشيش بالغردقة.

قال فينجر فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "هذه ليست المرة الأولى التى أتشرف فيها بزيارة مصر، فقد سبق لي الزيارة منذ فترة سابقة، وسعيد بوجودى فى الأهرامات والاستمتاع بالمنظر الرائع".

وعن المنافسة على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا بين محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز، أكد المدير الفنى السابق لفريق أرسنال الانجليزى، أن المنافسة ستكون بين صلاح ومانى، نظرًا لما يقدمه الثنائى من أداء مميز مع فرقهم فى الدورى الإنجليزى".

كما تحدث فينجر عن محمد الننى لاعب أرسنال السابق ونادي بشكتاش التركي، مؤكدًا إنه لاعب مميز ويمتلك مقومات عالية تخدم فريقه، متمنيًا له التوفيق فى مسيرته المقبلة.

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وحقق فريق أساطير أفريقيا بقيادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى الفوز على أساطير العالم بقيادة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى 4 / 3 فى المباراة الاستعراضية التى أقيمت بسفح الأهرامات، على هامش حفل جوائز "كاف" للأفضل فى أفريقيا الذى سيقام غدًا فى الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم، وضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية أبرزهم: دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر" بينما ضم الفريق الثانى مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية وأيضًا بعض نجوم كرة القدم الأفريقية ويضم كلاً من: "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وينطلق فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى تستضيفه مصر، وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.