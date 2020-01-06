شكرا لقرائتكم البطولات التي حققها طارق حامد مع الزمالك.. قبل اعلان جوائز الأفضل في افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وساهم طارق حامد بأرقامه المميزة الواضحة، في حصد الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي بجانب بطولة كأس مصر و السوبر المصري السعودي خلال الموسم المنقضي، كما ظهر بشكل مميز خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بالرغم من خروج الفراعنة من المنافسة مبكرًا.
و حصد طارق حامد مع الزمالك 8 بطولات بعدما أنتقل للفارس الأبيض موسم 2014 قادماً من سموحة، و أصبح عنصراً اساسياً في الفريق و منتخب مصر خلال السنوات الماضيه.
و نستعرض معكم ماذا حقق طارق حامد في مسيرته مع الزمالك:ـ
- الدوري المصري 2014/2015
- كأس مصر 2015 امام الأهلي
- كأس مصر 2016 أمام الأهلي
- كأس السوبر المصري 2017 امام الاهلي
- كأس مصر 2018 امام سموحة
- كأس السوبر المصري السعودي 2018 امام الهلال السعودي
- كأس الكونفدراليه 2019 امام نهضة بركان المغربي
- كأس مصر2019 امام بيراميدز
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