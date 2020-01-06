شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق الإسماعيلي اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة رقم 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة على قناة أون سبورت وتايم سبورت. Advertisements موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة. ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.