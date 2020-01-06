اخبار الرياضه

جوكر الأهلي يقترب من المقاولون العرب رغم مفاوضات الاسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم جوكر الأهلي يقترب من المقاولون العرب رغم مفاوضات الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسؤولي نادي المقاولون العرب من الحصول على توقيع مصطفي صبحي لاعب وسط شباب الاهلي السابق مواليد ٩٧.

وأوصى عمرو أنور مدرب فريق ٩٩ بالأهلي، لزميله عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، بالتعاقد مع اللاعب الشاب، والذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والوسط المدافع.

وعلم الخليج 365، أنه من المقرر ضم صبحي لصفوف المقاولون خلال الساعات القادمة في صفقة انتقال حر.

Advertisements

لاعب الأهلي سبق ووقع رسميا في نادي حرس الحدود في بداية الموسم الجاري، إلا أن رفض مسؤولي الحرس الحصول على اللاعب بعقد ثلاثي أفسد الصفقة، مما جعل اللاعب يوقع لأحد الأندية العراقية لمدة 6 أشهر.

وكان نادي الإسماعيلي، فتح خطا ساخنا مع وكيل اللاعب قبل عودته لمصر من أجل الحصول على خدماته، إلا أن اللاعب بات قريبا من المقاولون العرب أكثر من أي ناد آخر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوكر الأهلي يقترب من المقاولون العرب رغم مفاوضات الاسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا