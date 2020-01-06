شكرا لقرائتكم جوكر الأهلي يقترب من المقاولون العرب رغم مفاوضات الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسؤولي نادي المقاولون العرب من الحصول على توقيع مصطفي صبحي لاعب وسط شباب الاهلي السابق مواليد ٩٧.

وأوصى عمرو أنور مدرب فريق ٩٩ بالأهلي، لزميله عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، بالتعاقد مع اللاعب الشاب، والذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والوسط المدافع.

وعلم الخليج 365، أنه من المقرر ضم صبحي لصفوف المقاولون خلال الساعات القادمة في صفقة انتقال حر.

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لاعب الأهلي سبق ووقع رسميا في نادي حرس الحدود في بداية الموسم الجاري، إلا أن رفض مسؤولي الحرس الحصول على اللاعب بعقد ثلاثي أفسد الصفقة، مما جعل اللاعب يوقع لأحد الأندية العراقية لمدة 6 أشهر.

وكان نادي الإسماعيلي، فتح خطا ساخنا مع وكيل اللاعب قبل عودته لمصر من أجل الحصول على خدماته، إلا أن اللاعب بات قريبا من المقاولون العرب أكثر من أي ناد آخر.