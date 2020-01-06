شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي - ولفريد كانون- علي جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار

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خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة - نبيل دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا.

واستعان أنتى تشاتشيتش، ببعض المباريات المسجلة لفريق الإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز، من أجل دراستها واستكشاف نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش، قبل المواجهة التى ستجمعهما، حيث يرغب تشاتشيتش فى التعرف على كل كبيرة وصغيرة بصفوف الإسماعيلى، كما حرص على استطلاع رأي محمود فتح الله المدرب المساعد من أجل الوصول لأكبر كم من المعلومات قبل مواجهة الغد، حيث يرغب الخواجة الكرواتى فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط بعد الخسارة التى تعرض لها فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود بهدف دون رد.