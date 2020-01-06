شكرا لقرائتكم الأهلي يقترب من حسم صفقة لاعب المنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسؤولي النادي الاهلي تغيير وجهة محمد توكل صانع ألعاب وهداف نادي المنصورة، من الانتقال لنادي الزمالك الي القلعة الحمراء، وذلك بعد الاتصالات المكثفة التي أجراها الأهلي مع اللاعب وناديه.

وبدأ مسئولي لجنه التطوير بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، التخطيط لحسم صفقة صانع ألعاب المنصورة سريعا، في ظل اهتمام مسؤولي الابيض ونادي بيراميدز أيضا بالحصول على خدمات اللاعب في فتره الانتقالات الشتوية في يناير الجاري وقيده تحت السن.

ومن جانبه، كشف اللاعب عن إعلانه لمسؤولي الاهلي رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، ومن ثم عدم التواصل مع أي مسؤول أو وسيط من نادي الزمالك وبعض الأندية الأخرى خلال الساعات القادمة.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي، طلب من لجنه المواهب بالنادي تقرير مفصل عن اللاعب وتسليمه للجنه التطوير.