شكرا لقرائتكم منتخب "الصالات" يواصل مرانه استعداداته للمشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الوطنى لكرة الصالات تدريباته اليومية خلال معسكره الحالى المقام باحد فنادق مصر الجديدة ويستمر حتى يوم الخميس المقبل استعدادا للسفر الى المغرب والمشاركة فى نهائيات بطولة الامم الافريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير وحتى 7 فبراير 2020

المنتخب المصرى المصنف الاول عربيا وافريقيا يواجه غينيا وانجولا وموزمبيق ضمن المجموعة الثانية لبطولة افريقيا ويضم المعسكر الحالى 16 لاعبا ويبد الفريق معسكرا اخر من 13 الى 17 يناير بينما يقام المعسكر الاخير خلال الفترة من 20 الى 26 يناير وهو اليوم المحدد للسفر الى المغرب للمشاركة فى البطولة .

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لادارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد يوميا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى واكدت انها لمست وجود الالتزام والجدية بين جميع اللاعبين طوال الايام الماضية بعد ان رفعوا شعار الطريق الى كاس العالم .