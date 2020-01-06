شكرا لقرائتكم كارتيرون يشيد بقتالية لاعبي الزمالك أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي تحية لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.
أشاد المدير الفني بجميع اللاعبين علي الاداء والروح اللذين ظهرا بهما بلقاء امس امام طنطا ، والاصرار علي الفوز حتي اخر لحظة بعد التأخر في النتيجة وهو ما تحقق.
وجه المدرب الفرنسي رسالة للاعبين مضمونها: “عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال ، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز”.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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