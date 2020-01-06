شكرا لقرائتكم وفد زيسكو يصل القاهرة لاستقبال بعثة بطل زامبيا قبل مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل وفد فريق زيسكو الزامبي إلى القاهرة للتجهيز لاستقبال بعثة الفريق التي تصل فجر الاربعاء استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وكان في استقباله نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

وأصدرمرتضى منصور رئيس النادي تعليماته بتوفير سبل الراحه للوفد الزامبي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل على استاد السلام بالقاهرة.

أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك،المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس ، حصة تأهيلية قوية تحت اشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة ، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الامور البدنية.

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وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية ، من اجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الاخير سواء لرؤية الجهاز الفني او للايقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي تحية اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث أشاد بجميع اللاعبين على الأداء والروح اللذين ظهرا بهما بلقاء أمس أمام طنطا والإصرار على الفوز حتى آخر لحظة بعد التأخر في النتيجة، وهو ما تحقق فى النهاية بالجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قائلا فى رسالة لهم:"عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال ، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات حيث تعرض للخسارة في الجولة الاولي امام مازيمبي والفوز علي اول أغسطس الانجولي ، والتعادل مع زيسكو يونايتد 1/1.