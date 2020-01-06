أوباما وعبد الغني راحة من مران الزمالك

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جدة - عمرو شويل منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، ثنائي الفريق الأبيض يوسف أوباما ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق الأبيض راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

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