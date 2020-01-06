شكرا لقرائتكم تدريبات إضافية لأساسيي الزمالك عقب مران الاستشفاء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبية اضافية للاعبين الذين شاركوا أمس بلقاء طنطا عقب ادائهم عمليات الاستشفاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما أدى لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدون من لقاء امس امام طنطا ، حصة تأهيلية قوية تحت اشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ومساعديه سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة ، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الامور البدنية.

وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية ، من اجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الاخير سواء لرؤية الجهاز الفني او للايقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

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وتلقي اللاعبون اشادة من الفرنسي كارتيرون ، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بكل قوة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قد منح الثنائي يوسف اوباما ، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الاجهاد والارهاق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.