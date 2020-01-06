شكرا لقرائتكم استقالة آل معمر من رئاسة رابطة دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسلي آل معمر، يوم الاثنين، تقديم استقالته من رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تولى رئاسة الرابطة لفترة تمتد إلى قرابة العامين.

وقال آل معمر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص.

وأضاف: أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن فيني طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق.