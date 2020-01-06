وسط غياب رونالدو وصلاح.. التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا بالعالم.. وخماسي ليفربول بـ "فيفا 2020"

أعلنت الشركة المنتجة للعبة الشهيرة "فيفا 2020" عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا بالعالم خلال الوقت الراهن.

وشهدت تشكيلة الأفضل تواجد 5 لاعبين دفعة واحد من فريق ليفربول هم: حارس المرمى الدولي البرازيلي أليسون بيكر، والجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، والظهير الأيسر الدولي الأسكتلندي أندرو روبرتسون، والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر، والمدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وغاب الجناح الفرعون المصري صاحب الـ27 عامًا محمد صلاح نجم وأيقونة فريق ليفربول عن التواجد بتلك التشكيلة المثالية.

كما شهدت تلك التشكيلة المثالية غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفيما يلي التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في لعبة "فيفا 2020".

حراسة المرمى:

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أليسون بيكر (ليفربول)

خط الدفاع:

أندرو روبرتسون (ليفربول)، ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط:

نجولو كانتي (تشيلسي)، فرانكي دي يونج (برشلونة)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم:

ساديو ماني (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (برشلونة).