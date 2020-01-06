تنافس جزائري- مغربي- تونسي على لقب أفضل لاعب مغاربي لعام 2019









اسماء السيد - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل لقب افضل لاعب مغاربي لعام 2019 .

وضمت قائمة المرشحين عشرة لاعبين ، تتكون من ستة لاعبين من الجزائر، وثلاثة لاعبين من المغرب، ولاعب واحد من تونس .

وجاء ترشيح ستة لاعبين من الجزائر بعدما كان لهم دور اساسي في تتويج منتخب بلادهم بلقب كأس أمم إفريقيا التي جرت الصيف الماضي بمصر ، حيث حققوا اللقب دون خسارة مثلما انهوا عام 2019 دون تعثر في إنجاز تاريخي .

كما ان المرشحين العشرة قد بصموا على عام متميز مع منتخبات بلادهم أو أنديتهم العربية والأوروبية مما جعلهم يستحقون المنافسة على لقب اللاعب الافضل في منطقة المغرب العربي.

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وضمت قائمة الجزائريين كلا من رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الذي رشح لجميع الجوائز القارية والعالمية هذا العام ، حيث يُعد اقوى مرشح لنيل اللقب، ومعه إسماعيل بناصر لاعب وسط نادي أي سي ميلان الإيطالي الذي اختير كأفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا، و رامي بن سبعيني مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ والذي نال جائزة افضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر ديسمبر ، بالإضافة إلى المهاجمين يوسف بلايلي لاعب وسط نادي الأهلي السعودي الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع ناديه الاسبق الترجي التونسي في الموسم الماضي، وبغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري، وأخيراً يوسف عطال ظهير نادي نيس الفرنسي.

وترشح لذات اللقب ثلاثة لاعبين من المغرب هم حكيم زياش لاعب وسط نادي أياكس امستردام الهولندي، بعدما تألق معه في استحقاقاته المحلية والقارية ، بالإضافة إلى يونس عبد الحميد مدافع نادي ستاد ريمس الفرنسي ، واشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي بروسيا دورتموند الألماني.

ومن تونس تم ترشيح انيس بدري مهاجم نادي الترجي الرياضي بعدما تألق معه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ، والذي سبق أن نال لقب افضل لاعب مغاربي لعام 2018.

وكان لاعبو الجزائر قد سيطروا على الجائزة منذ إطلاقها في عام 2013، حيث نالوها اول مرة عن طريق المهاجم إسلام سليماني ثم ياسين براهمي ثم رياض محرز عامي 2015 و 2016 ، ، فيما كان المدافع مهدي بن عطية اول لاعب مغربي ينال اللقب عام 2017 ، فيما جاء الدور على انيس بدري ليكون اول لاعب تونسي يحقق الجائزة، وذلك في عام 2018.

يشار الى أن الجزائري رياض محرز في افضل رواق ليكون افضل لاعب مغاربي للمرة الثالثة بناء على المعطيات التي ميزت عام 2019، حيث ساهم في تتويج بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا، كما نال مع نادي مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية ممثلة بإحراز الدوري الانكليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد .

