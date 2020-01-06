بنزيمة وبيل يغيبان عن الكأس السوبر الاسبانية بداعي الاصابة









اسماء السيد - أعلن ناي ريال مدريد الاثنين أن مهاجميه الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل سيغيبان عن كأس السوبر الاسبانية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية، بداعي الاصابة.

وأشار النادي الملكي على موقعه الرسمي أن بنزيمة يعاني من اصابة "في العضلة الخلفية لفخذه الايسر"، مقابل "التهاب في الجهاز التنفسي العلوي" لزميله الويلزي.

وشارك اللاعبان في التشكيلة الاساسية للفريق خلال الفوز الذي حققه ريال على مضيفه خيتافي (3-صفر) في المرحلة 19 من الدوري الاسباني الذي عادت عجلته الى الدوران مع انتهاء الاستراحة الشتوية.

ولن يسافر الثنائي الى السعودية حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في الدور نصف النهائي الاربعاء بعد عدم إدراج اسمهما على قائمة الفريق الصادرة الاثنين.

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ويلتقي الفائز في النهائي الذي يقام في جدة الاحد، مع برشلونة او اتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان في نصف النهائي الثاني الخميس.

وسبق للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الـ"بيانكونيري" أن كشف الجمعة عن غياب البلجيكي ادين هازار ايضا عن البطولة لعدم تعافيه من اصابة في الكاحل.

وقد أثار قرار إقامة الكأس السوبر الاسبانية على شكل بطولة مصغّرة من أربعة اندية في السعودية للأعوام الثلاثة المقبلة، الذي اتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، جدلا واسعا في اسبانيا.

وقد رفضت محطة "أر تي في آي" الاسبانية التقدم بطلب الحصول على حقوق النقل التلفزيوني معتبرة أن المسابقة ستقام في دولة "لا تُحترم فيها حقوق الانسان".