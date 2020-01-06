نيمار يستعد إلى خوض معركة قانونية ضد باريس سان جيرمان









اسماء السيد - يستعد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى خوض معركة قانونية ضد ناديه باريس سان جرمان الفرنسي، من شأنها ان تحقق له حلم العودة إلى نادي برشلونة الإسباني بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الماضية لأسباب لا تزال غامضة حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار والمقربين منه عكفوا خلال الفترة السابقة على دراسة دقيقة لعقده على أمل إيجاد ثغرة قانونية يمكن استغلالها ضد إدارة باريس سان جرمان .

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وبحسب التقرير، فإن نيمار وجد ثغرة قانونية يمكنه اللجوء إليها مع انقضاء منافسات الموسم الجاري أي بعد ثلاثة مواسم قضاها بقميص باريس سان جيرمان، وهي الفترة التي لم تكن للاعب أي فرصة لتغيير الأجواء إلا بموافقة ناديه .

ويريد فريق نيمار القانوني ، استغلال بند يتعلق بالمدة الزمنية التي لعبها اللاعب لتكون على رأس دفوعاته امام إدارة النادي الفرنسي ، إذ لعب مع الفريق اقل من 10% من المدة الإجمالية، حيث تعرض لإصابة أبعدته عدة اسابيع عن الملاعب في كل موسم من مواسمه الثلاثة .

ويعتزم نيمار اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يمتلك صلاحيات تحديد القيمة المالية مقابل فسخ عقده قبل انقضائه ، في سيناريو مشابه لما عرفه مواطنه الظاهرة رونالدو في صيف عام 1997 ، عندما ترك برشلونة وانتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي بعد تدخل "الفيفا" الذي حدد قيمة انتقاله، بعدما ظلت الإدارة الكتالونية تعارض بشدة رحيله قبل ان ترضخ في نهاية الأمر.