شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: الأهلي يقترب من حسم صفقة لاعب المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي، طلب من لجنه المواهب بالنادي تقرير مفصل عن اللاعب وتسليمه للجنه التطوير.

وعلى صعيد اخر ، استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي علي استبعاد صلاح محسن مهاجم الفريق من قائمة الأهلي المسافرة إلى زيمبابوي لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

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وحدد النادي الأهلي فجر بعد غدا الأربعاء موعدًا للسفر الى زيمبابوي استعدادًا للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثًا من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.

ومن المقرر أن يتم استدعاء كل اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية لرحلة الفريق المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها هلال ساعات.