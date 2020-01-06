شكرا لقرائتكم خبر عن نونو جوميش: محمد صلاح نجمى المفضل والمنافسة مع ساديو مانى شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نونو جوميش مهاجم المنتخب البرتغالى وبنفيكا السابق، عن سعادته البالغة بتواجده فى مصر، على هامش إقامة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا غدًا بسهل حشيش بالغردقة، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التى يزور فيها "أم الدنيا" ولن تكن الأخيرة أيضًا.

وعن ترشيح أفضل لاعب فى القارة السمراء من وجهة نظره، قال نجم الكرة البرتغالية فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "لا أستطيع أن أتنبأ بأفضل لاعب، لكن الدولى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول هو اللاعب المفضل بالنسبة لى، وستكون هناك منافسة شرسة مع السنغالى ساديو مانى الذى قدم موسما رائعا".

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وحقق فريق أساطير أفريقيا بقيادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى الفوز على أساطير العالم بقيادة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى 4 / 3 فى المباراة الاستعراضية التى أقيمت بسفح الأهرامات، على هامش حفل جوائز "كاف" للأفضل فى أفريقيا الذى سيقام غدًا فى الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم، وضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية أبرزهم: دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر" بينما ضم الفريق الثانى مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية وأيضًا بعض نجوم كرة القدم الأفريقية ويضم كلاً من: "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وينطلق فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى تستضيفه مصر، وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.