شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكشف الاستعدادات الأخيرة لاستقبال حفل أفضل لاعب في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، العديد من الكواليس والأسرار من الغردقة، حول حضور محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لحفل أفضل لاعب فى أفريقيا المقرر إقامته غدًا بسهل حشيش، وآخر تطورات محافظة البحر الأحمر لحفل الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والتي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجًا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما توج بها يايا توريه "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها إثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكي ورشيدي ياكيني وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو في أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".

وفازت مصر بالجائزة "مرتين" بعدما توج محمد صلاح عامي 2017 و2018، كذلك السنغال بعدما حصل الحجي ضيوف على الجائزة "مرتين"، وتضم قائمة الفائزين مرة واحدة غانا (عبيدي بيليه)، ليبيريا (جورج ويا، الإفريقي الوحيد الذي توج بلقب أفضل لاعب في العالم)، المغرب (مصطفى حاجي)، مالي (فريدريك كانوتيه)، توجو (إيمانويل أديبايور)، الجابون (أوباميانج)، الجزائر (رياض محرز).

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وترددت أنباء قوية عن غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، وتلقي اللاعب اتصالات مكثفة فى الساعات الأخيرة لإقناعه.

فيما كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن غياب رياض محرز نجم مانشستر سيتي، عن الحفل، وفقًا لما نشره موقع " competition " الجزائري، نظراً لتمسك بيب جوارديولا ببقاء النجم الجزائري فى معسكر مانشستر سيتي قبل مباراة "الديربي" ضد مانشستر يونايتد المقرر إقامتها فى العاشرة مساء غداً، بنصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.