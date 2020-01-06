شكرا لقرائتكم خبر عن أنتي تشاتشيتش يستعين بالتسجيلات لاستكشاف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الكراوتي أنتي تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ببعض المباريات المسجلة لفريق الإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز، من أجل دراستها واستكشاف نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش، قبل المواجهة المهمة التى ستجمعهما غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويرغب تشاتشيتش فى التعرف على كل كبيرة وصغيرة بصفوف الإسماعيلى، كما حرص على استطلاع رأي محمود فتح الله المدرب المساعد من أجل الوصول لأكبر كم من المعلومات قبل مواجهة الغد، حيث يرغب الخواجة الكرواتى فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط بعد الخسارة التى تعرض لها فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفًا.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفنى لبيراميدز قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق عقب انتهاء التدريب الجماعى الأخير المقام حاليًا، وكان الجهاز الفنى للدراويش أعلن قائمته والتى تضم كلاً من

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