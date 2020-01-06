شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: ما حدث فى الأهرامات شيء جميل يجسد تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية أن ما حدث فى الأهرامات اليوم شىء رائع بتواجد أساطير كرة القدم العالمية والأفريقية على هامش إقامة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا غدًا بسهل حشيش بالغردقة، مؤكدًا أن الأهرامات تجسد تاريخ مصر الكبير.

حقق فريق أساطير أفريقيا بقيادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى الفوز على أساطير العالم بقيادة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى 4 / 3 فى المباراة الاستعراضية التى أقيمت بسفح الأهرامات، على هامش حفل جوائز "كاف" للأفضل فى أفريقيا الذى سيقام غدًا فى الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم ، وضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية أبرزهم: دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر" بينما ضم الفريق الثانى مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية وأيضًا بعض نجوم كرة القدم الأفريقية ويضم كلاً من: "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وقال ماجر فى تصريحات صحفية عقب مباراة أساطير العالم التى أقيمت فى سفح الأهرامات بالجيزة: ما حدث شىء جميل، أبهر جميع الحضور، وما زاد الانبهار هو وجود الكوكبة الكبيرة من الأساطير والنجوم من جميع أنحاء العالم.

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ينطلق فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا الذى تستضيفه مصر، وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.