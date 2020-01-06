شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يكشف لـ"سوبر كورة" حقيقة عودته للزمالك ومفاوضات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتواصل "سوبر كورة" مع حمدى النقاز لمعرفة كواليس مفاوضات الأهلى خاصة بعد تصريح اللاعب خلال الأيام الماضية بتلقيه عرضًا مصريًا.

كانت تقارير إعلامية أشارت لتواصل النقاز مع إدارة الزمالك، لبحث إمكانية عودته من جديد خاصة بعدما علم اللاعب أن موقفه معقد، وأن الإيقاف والغرامة المغلظة فى انتظاره، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك أن مستحقات اللاعب تبلغ مليون و450 ألف دولار تم الاتفاق فى العقد أن يحصل عليهما على 4 دفعات الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وهى التى حصل عليها بالفعل بل وحصل اللاعب بشكل مبكر على دفعة شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى يتبقى قسطين الاول مستحق فى شهر أبريل المقبل والأخر فى شهر يوليو.

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وتقدم حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة وتضمنت الشكوى التى تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى الفيفا أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقًا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك "فيفا" والتى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين وكان حمدى النقاز أعلن مؤخرًا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يكشف مسؤولو الزمالك إن الأمر غير صحيح وإن اللاعب حصل على ما يقرب من 50% من قيمة عقده وإنه ما زال على ذمة النادى حيث لم يتلقَ الأبيض خطابًا بفسخ التعاقد.

وأوضح مسئولو الزمالك إنه تم إرسال عقد اللاعب إلى الفيفا بجانب كل الأوراق التى تثبت عدم صحة موقف اللاعب ومنها إيصالات استلامه أمواله والتحويلات البنكية التى حصل عليها بعدما تقاضى ما يقرب من 212 ألف دولار من إجمالى عقده البالغ 425 ألف دولار بعد خصم الضرائب وإن عقده سارى بنظام الأقساط المحددة الموعد وليس بنظام الرواتب الشهرية كما يوضح اللاعب المستند على وثيقة لديه خارج عقده.