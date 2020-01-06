شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يعاقب إسلام صالح بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق أف سي مصر توقيع غرامة مالية على إسلام صالح لاعب الفريق بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام الأهلي التي أقيمت أمس في الجولة الـ 12 للدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وتسبب الإنذار الذي حصل عليه إسلام صالح أمس في إيقافه واستبعاده من مباراة المقاولون العرب في الجولة الـ13 للدوري، وأكد عبد الناصر محمد أنه قرر توقيع غرامة مالية على اللاعب بعد الإنذار حصل عليه بداعي التمثيل داخل منطقة جزاء الأهلي، وهو ما يعتبر استهتارًا تسبب في خسارة الفريق لجهوده خلال مباراة المقاولون المهمة في مشوار الفريق بجدول الدوري.

وكان نادي أف سي مصر قد أعلن عن تمسكه بجميع لاعبيه حتي نهاية الموسم، رافضًا كل العروض التي تلقاها اللاعبون خلال الأيام الماضية عقب تألقهم في الدوري ونجاح الفريق في الوصول للنقطة الـ 11 في أول موسم للفريق بالدوري الممتاز، واحتلاله المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

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من جانبه قال عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق إنه لن يتم النظر لأي عروض تلقاها لاعبو القوام الأساسي للفريق، بعدما تمسك مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق منذ انطلاق الدوري.

وأضاف المدير الفني للفريق أن اللاعبين الذين ليس لهم مكان في الفريق هم فقط من سيسمح لهم بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الجاري، مشددًا علي أن إدارة النادي تعتمد علي سياسة تكوين فريق يثبت إقدامه في الدوري الممتاز.

وكان أف سي مصر قد تعرض لخسارة أمس بثلاثية مقابل هدف أمام الأهلي في الجولة الـ 12 للدوري، ولكن الفريق قدم مباراة نالت استحسان الجميع في ظل الفارق الكبير في الخبرات بين الأهلي وفريق أف سي مصر.