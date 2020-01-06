56 هاتريك.. رونالدو يفتتح 2020 بأرقام تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اكتساح فريقه يوفنتوس لكالياري برباعية نظيفة، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا على ملعب "آليانز ستاديوم" ليقفز بالبيانكونيري مؤقتًا لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وسجل "CR7" الهاتريك بعدما افتتح التسجيل لليوفي في الدقيقة الـ49، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ67 من ضربة جزاء، ويختتم الهاتريك ورباعية فريقه في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة.

صاحب الـ34 عاما نجح في تسجيل 7 أرقام جديدة بعد افتتاح عام 2020 بهاتريك كالتالي:

- رفع رونالدو رصيده إلى 13 هدفًا، يقفز بها لوصافة هدافي المسابقة، بفارق ستة أهداف خلف نجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

- أصبح رونالدو أول لاعب برتغالي يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإيطالي.

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- هاتريك رونالدو هو الأول له في الدوري منذ 18 مارس 2018، وتحديدا منذ تسجيل أربعة أهداف مع ريال مدريد في شباك جيرونا بالليجا في المباراة التي انتهت (6-3).

- سجل رونالدو لأول مرة في خمس مباريات متتالية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بعد هز شباك كل من ساسولو، لاتسيو، أودينيزي (هدفين)، سامبدوريا وكالياري.

- أصبح رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في مسابقات الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، بعد التشيلي ألكسيس سانشيز الذي صنع الأمر نفسه مع آرسنال، برشلونة ويوفنتوس.

- أحرز رونالدو الهاتريك رقم 36 خلال مسيرته مع الأندية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، ولا يوجد لاعب وصل إلى هذا الرقم منذ يناير 2008، ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (34 هاتريك).

- سجل رونالدو الهاتريك رقم 56 مع الأندية ومنتخب بلاده، ويأتي خلفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (53 هاتريك).