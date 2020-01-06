لجنة الانضباط تعاقب سعفان الصغير بالإيقاف 3 أشهر.. وغرامة ضد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، العديد من القرارات على خلفية ما حدث خلال مواجهة الإسماعيلي وإنبي بالجولة الـ 11 بالدوري المصري.

وقررت اللجنة معاقبة سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، بمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

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وجاء قرار اللجنة ضد الصغير على خلفية ما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام طبقا للتصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن.

وفي سياق متصل قررت لجنة الانضباط فرض غرامة على نادي الإسماعيلي قدرها 50 ألف جنيه لما بدر من جمهوره من تعدي على طاقم حكام المباراة نفسها.

كما قررت اللجنة توبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للفريق لما بدر منه وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة، فيما قررت اللجنة إيقاف رامي صبري منصور لاعب إنبي مباراة واحدة لما بدر منه من سلوك رياضي مشين.