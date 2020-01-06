ميلان يتعادل أمام سامبدوريا في ليلة عودة ابراهيموفيتش لسان سيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: واصل فريق ميلان مسلسل نزيف النقاط، بتعادل جديد أمام سامبدوريا، بدون أهداف على ملعب (سان سيرو) في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي. وشهدت المباراة عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لفريقه ميلان، ليسجل الفريق تعادل جديد خلال مشواره في الدوري الإيطالي. وبتلك النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الـ12، بينما يمتلك سامبدوريا 16 نقطة في المركز الـ16 مؤقتا.

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