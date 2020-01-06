بالفيديو.. عدسة الخليج 365 داخل أجنحة صلاح وماني ومحرز قبل حفل "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت: تستقبل مدينة الغردقة المصرية على سواحل البحر الأحمر نجوم القارة الإفريقية في حفل الإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019. وتأكد وصول السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول وأحد المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة، بينما غاب الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي. فندق الباتروس سيتادل في الغردقة قام بتشييد مبني فندقي بالكامل خلال 45 يوماً فقط من أجل استقبال الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي. وخُصص الدور الأرضي للسنغالي ساديو ماني، والدور العُلوي به جناح لمحمد صلاح نجم مصر، وفي المقابل جناح أخر للجزائري رياض محرز. Advertisements ويبتعد المبني الفندقي المخصص لنجوم إفريقيا الثلاثة عن غرف وأماكن النزلاء الأخرين في الفندق ما يمنحهم خصوصية أكبر. ويستعرض الخليج 365 في المقاطع التالية الأجنحة المخصصة للنجوم الثلاثة والتي تطل مباشرة على ساحل البحر الأحمر.

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