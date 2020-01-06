"هاتريك" رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح كالياري برباعية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

سجل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه يوفنتوس لاكتساح ضيفه كالياري 4 /صفر اليوم الاثنين واستعادة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، الذي سيكون بإمكانه استعادة القمة حال فوزه على مضيفه نابولي في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب اليانز ستاديوم، تقمص رونالدو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليوفنتوس.

Advertisements

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة 49 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

ووضع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بصمته بتسجيله ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 وبعد دقيقة واحدة نال رونالدو لقب هاتريك.

وفي مباريات أخرى اكتسح اتالانتا ضيفه بارما 5 /صفر وتعادل بولونيا مع فيورنتينا 1 /1.