فينجر يُشيد بصلاح.. ويكشف عن شيء ينقص المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، عن صعوبة اختيار الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2019، بين كل من محمد صلاح وساديو ماني، لاعبا ليفربول.

وقال فينجر في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، إنه معجب باللاعبين المصرين ولم يعد ينقصهم سوى النتائج الإيجابية في كأس العالم.

وأضاف، أن تواجده في مصر من أجل المشاركة في مباراة الأساطير التي أقيمت في منطقة الأهرامات، على هامش حفل إعلان الأفضل في أفريقيا عن عام 2019.

وأوضح، أن الزيارة ليست الأولى له في مصر، مشيرا إلى أنه يكون دائما سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الأساطير.

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وأشار إلى أن كل من صلاح وماني، يقدمان مستوى رائع مع ليفربول، ومن الصعب أن يختار بينهما لأنهما يلعبان في نفس الفريق.

وأكد أن محمد صلاح، لديه العديد من المميزات مع فريقه فهو يلعب كصانع ألعاب وكجناح وينهي الهجمات بشكل رائع وسريع للغاية كما أنه يتطور بشكل رائع.

وانتقل فينجر للحديث عن رأيه في اللاعبين المصريين، مؤكدا أنهم يملكون موهبة كبيرة ولديهم عقلية جيدة جدًا وبإمكانهم أن يفاجئونك.

وأتم تصريحاته:" تجربة النني معي كانت جيدة فهو يلعب من أجل الفريق، ولديه ميزة بناء اللعب ولا يميل إلى المخاطرة".