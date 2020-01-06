مران الزمالك.. عودة فرجاني ساسي.. ورسالة مرتضى منصور لللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ الزمالك بلا راحة الاستعداد لمواجهة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا بخوض التدريبات على ملعب النادي مساء اليوم الإثنين.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو على ملعب السلام بالقاهرة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في التدريبات الجماعية بعد عودته من تونس أمس الأحد، بعد حصوله على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني.

وكان ساسي حصل على إذن بالسفر إلى بلاده من أجل زيارة أسرته، في ظل غيابه عن لقاء طنطا أمس بسبب الإيقاف، والتي انتهت بفوز الأبيض (3-2).

من جانبه، حرص مرتضى منصور رئيس النادي على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين والجهاز الفني، حيث وجه التهنئة لهم على الأداء الذي قدموه في المباريات الأخيرة.

وأشاد رئيس الزمالك بمستوى اللاعبين واللعب بروح عالية حتى آخر دقيقة بعدما نجح الفريق في تحويل تأخره أمام طنطا إلى فوز قاتل.

وطالب منصور الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من جهد وتحقيق الفوز أمام بطل زامبيا.

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وحرص المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على تحية اللاعبين قبل انطلاق المران، وأشاد بالأداء والروح اللتان ظهرا بهما في مواجهة طنطا.

ووجه المدرب رسالة للاعبين مضمونها: "عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز".

وخصّص عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، فقرة تأهيل قوية للحراس الأربعة: محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي ومحمد فتحي قنديل.

وخاض الرباعي فقرة فنية استخدم خلالها مدرب الحراس بعض الوسائل التدريبية، بهدف التعامل مع التسديدات القريبة ورد الفعل السريع.

ومنح كارتيرون كلا من يوسف أوباما ومحمد عبدالغني راحة من التدريبات الجماعية، وتواجد الثنائي بمقر النادي لخوض فقرة تأهيل خفيفة بالجيم للتغلب على الإجهاد والإرهاق.

وخصّص الجهاز الفني فقرة تدريبية إضافية للاعبين الذين شاركوا أمام طنطا بعد أدائهم عمليات الاستشفاء، حيث أدوا تدريبات خفيفة بالكرة قبل التوجه للجيم لاستكمال الاستشفاء.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالمسابقة القارية وفي جعبته 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بسبع نقاط، بينما يأتي زيسكو ثالثا بنقطتين، وهو نفس رصيد أول أغسطس الأنجولي متذيل الترتيب.