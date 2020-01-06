كاف يدعو الخطيب لحضور احتفالية أفضل لاعب في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي وتُقام مساء غدٍ الثلاثاء بالغردقة.

وكان (كاف) قد اختار الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أُقِيمت في مصر، لا سيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983.

وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذي أُقِيم في سبتمبر الماضي بالغردقة، كما حرص الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.