محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
تلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لحضور احتفالية اختيار أفضل لاعب في إفريقيا التي ينظمها الاتحاد الإفريقي وتُقام مساء غدٍ الثلاثاء بالغردقة.
وكان (كاف) قد اختار الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أُقِيمت في مصر، لا سيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983.
وسبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذي أُقِيم في سبتمبر الماضي بالغردقة، كما حرص الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يدعو الخطيب لحضور احتفالية أفضل لاعب في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.