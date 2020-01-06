إبراهيم عثمان يحسم ملف ديسابر من تدريب الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان حسم ملف المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المرشح الأول لتولية مهام تدريب الفريق الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الصربي ميودراج يسيتش.

واكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل "الوفد" ان عثمان يجتمع غداً الثلاثاء بالمدرب ديسابر بعد فشل محمد خلف رئيس لجنة التعاقدات بالنادي للوصول لحل مع المدرب الفرنسي الذي طرح العديد من

المطلبات من اجل تدريب الفريق.

وكان ديسابر اشترط علي الإسماعيلي شروطًا عدة من أجل العودة لتدريب الدراويش من جديد. وطلب ديسابر وجود محمد وهبة كمساعد، ورحيل الجهازين الفني والإداري الحالي.

كما طلب ديسابر الحصول على راتب شهري لا يقل عن 35 ألف دولار، بينما عرض النادي 25 ألف دولار.

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اشترط المدرب الفرنسي أن يكون إبرام الصفقات الجديدة في الميركاتو الشتوي طبقًا لاختياره من دون تدخل من أحد.

وكان سبق لديسابر تولية مهام تدريب الإسماعيلي حيث خاض معه 18 مباراة، وحقق الفوز في13، تعادل 4، خسر 1، وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفًا، تلقت شباك الفريق تحت قيادته 12 هدفا، ونظافة الشباك في 8 مواجهات.

وتكمن إنجازاته في أنه قاد الإسماعيلي لتصدر الدوري الممتاز بعد مرور 16 جولة برصيد 37 نقطة.

ويذكر أنه قاد الدراويش للصعود للدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر.