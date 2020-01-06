أوباما وعبدالغني راحة من التدريبات

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك ، يوسف اوباما ، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريقراحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.
وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي،وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الاجهاد والارهاق.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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