منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالزمالك ، يوسف اوباما ، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الاجهاد والارهاق. وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الاجهاد والارهاق. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوباما وعبدالغني راحة من التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.