فقرة تدريبية إضافية للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبية إضافية للاعبين الذين شاركوا أمس بلقاء طنطا عقب أدائهم عمليات الاستشفاء. شاركوا أمس بلقاء طنطا عقب أدائهم عمليات الاستشفاء. حيث أدوا تدريبات بالكرة خفيفة، بعدها توجهوا لجمانيزيوم النادي، لاستكمال باقي عمليات الاستشفاء. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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