رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا بعد "هاتريك" اليوم مع يوفنتوس

حطم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أرقام قياسية جديدة بعد مباراته اليوم الاثنين مع فريقه يوفنتوس أمام كالياري، التي سجل فيها رونالدو ثلاثة أهداف.

وأصبح رونالدو بعد تسجبلة ثلاثة

أهداف اليوم، أول لاعب في تاريخ الدوريات الأوربية الكبري يسجل أهداف في 18 عاما متتالية، بالإضافة إلي كونه أول برتغالي يسجل هاتريك في الدوري الإيطالي

وتساوي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد هاتريك اليوم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف الذي سجلها اللاعبين مع أنديتهم في الموسم الحالي، ليصبح رصيد كلا منهما 15 هدفا في الموسم الحالي.