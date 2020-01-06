20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الانتاج الحربي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا الثلاثاء علىستاد الجيش بالسويس.
وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي:
في حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.
في خط الدفاع : كريم العراقي، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، بهاء مجدي، خالد مصطفى.
في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حسن علي، إسلام عطية، محمد جابر، أحمد عادل ميسي، حجاج عويس، أيمن ندا، مفتاح طقطق، أحمد ياسر.
خط الهجوم: محمود وادي، الإيفواري شيخ موكورو الذي تم ضمه للمعسكر لتجهيزه للمباريات القادمة في حالة رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولي بعدما أنهت إدارة النادي المصري الإجراءات في هذا الشأن مع ناديه السابق "هلال الأبيض" السوداني.
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