اخبار الرياضه

20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ اليوم بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الانتاج الحربي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا الثلاثاء على

ستاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة الفريق عشرين لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

Advertisements

في خط الدفاع : كريم العراقي، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، بهاء مجدي، خالد مصطفى.

في خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حسن علي، إسلام عطية، محمد جابر، أحمد عادل ، حجاج عويس، أيمن ندا، مفتاح طقطق، أحمد ياسر.

خط الهجوم: محمود وادي، الإيفواري شيخ موكورو الذي تم ضمه للمعسكر لتجهيزه للمباريات القادمة في حالة رفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الدولي بعدما أنهت إدارة النادي المصري الإجراءات في هذا الشأن مع ناديه السابق "هلال الأبيض" السوداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا