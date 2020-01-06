الاتحاد السكندري يفسح تعاقده مع الليبي أحمد شلبي بالتراضي

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي رئيس النادي إجراءات فسخ التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدمالليبي أحمد شلبي بالتراضي.
وجاء ذلك طبقًا الرؤية الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة المدرب طلعتيوسف.
وكان اللاعب انضم إلى صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي ولكي ينجح في إقناع الجهاز الفني بقدراته لقرر النادي التخلي عن خدماته والبحث عن لاعب بديل.
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