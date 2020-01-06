الصيد جاهز لانطلاق الدورة الودية الخامسة عشر لبراعم كرة القدم

تنطلق بطولة نادى الصيد الودية الخامسة عشر لبراعم كرة القدم يوم 30 يناير الجاري، وتستمر حتى 7 فبراير المقبل تحت رعاية zad park. وتصل جوائزها إلى نصف مليون جنيه.
وتقام البطولة على ملاعب نادي الصيد بالدقي وملاعب زاد.
وتعد البطولة من أعظم البطولات التي اقيمت بنادى الصيد؛نظرًا لدورها في تنمية المهارات الرياضية الفنية للاعبين وإفراز مواهب وقدرات رياضية في المستقبل.
وتضم اللجنة المنظمة كلًا من: أحمد دياب رئيسًا للجنة، ونواب اللجنة أشرف الفار ومحمود عاشور والاعضاء هيثم عبد العظيم والمهندس حسين الشاذلي والدكتور
يشارك في البطولة الإعمار السنية 2006 و2007 و2008 و2009 و2010.
وتقام مباريات مواليد 2006 و2008 و2010 على ملاعب نادى الصيد بالدقي حتى الدور النهائي فقط، بينما تقام مباريات مواليد 2007 و2009 على ملاعب زاد.
في الوقت الذى تقام فيه مباريات الدور النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع على ملاعب زاد.
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