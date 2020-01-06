شباب المقاولون يكتسح إنبي بخماسية في بطولة الجمهورية مواليد 2001

اكتسح المقاولون فريق إنبى بنتيجة 5\3 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب المقاولون، بالجبل الأخضر، فى إطار بطولة الجمهورية لمواليد 2001.

أحرز أهداف سوبر هاتريك تايسون وزياد طلبه هدف وبذلك الفوز يرفع فريق المقاولون نقاطه الى 30 نقطة ليتصدر المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر للبطولة.

وقد حضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى

المقاولون وعقب اللقاء حرض رضوان على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني وقدم لهم التهنئة على هذا الفوز الكبير، وخاصة العودة للمباراة بعد أن كان التقدم لفريق انبى.

وأعرب عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى للمقاولون عن رضاه عن الأداء وأشاد بكل اللاعبين.

يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى

زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وتامر عادل اصابات ملاعب وسعيد صابرادارى واحمد طنطاوى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.