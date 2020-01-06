فقرة تأهيل قوية لحراس مرمى الزمالك

حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تخصيص فقرة تأهيل قوية للحراس الأربعة: محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد فتحي قنديل ، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. ومحمد صبحي ومحمد فتحي قنديل ، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي. وعقب ذلك خاض الرباعي فقرة فنية ، استخدم خلالها مدرب الحراس، بعض الوسائل التدريبية، بهدف التعامل مع التسديدات القريبة، ورد الفعل السريع. فنية ، استخدم خلالها مدرب الحراس، بعض الوسائل التدريبية، بهدف التعامل مع التسديدات القريبة، ورد الفعل السريع. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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