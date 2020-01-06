النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني دون أحد لاعبيه المؤثرين

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الإثنين أن ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”مع الأسف ، تأكد غياب ياسين الشيخاوي على مقابلة العودة ضد الهلال السوداني بسبب الإصابة.”

وكان الشيخاوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في مباراة الكلاسيكو التي أنتهت بالتعادل مع الأفريقي 1 / 1 أمس الأول السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري التونسي.

وبعد ثلاث جولات من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال، يحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام الأهلي المصري والهلال.

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ويتطلع النجم الساحلي إلى الثأر لهزيمته على أرضه أمام الهلال السوداني صفر / 1 في مباراته الماضية بدوري الأبطال في 28 ديسمبر.

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