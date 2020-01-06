تقرير | محمد صلاح في سطور قبل حفل الكاف

يعد محمد صلاح ضمن أبرز نجوم الأفريقية في الوقت الراهن، بالنظر إلى الإنجازات الرائعة والأرقام القياسية التي تمكن من تحطيمها خلال مشواره مع فريق ليفربول الإنجليزي، الذي توج معه بثلاثة ألقاب في العام الماضي.

نقدم فيما يلي نبذة عن محمد صلاح، أحد النجوم المرشحين للحصول على جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لأفضل لاعب أفريقي لعام 2019 في الحفل الذي سيقام غداً الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.

تاريخ الميلاد: 15 يونيو 1992 (محافظة كفر الشيخ – مصر).

النادي: ليفربول الإنجليزي.

الأندية التي لعب لها: المقاولون العرب المصري (2010 – 2012)، بازل السويسري (2012 – 2014)، تشيلسي الإنجليزي (-2014 2015)، فيورنتينا الإيطالي (2015)، روما الإيطالي (2015 – 2017)، ليفربول (2017 – ).

عدد المباريات مع الأندية: 382 مباراة

عدد الأهداف مع الأندية : 162 هدفاً

المباريات الدولية: 67 مباراة

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عدد الأهداف الدولية : 41 هدفاً

الألقاب: بازل: الدوري السويسري 2012 – 2013، 2013 – .2014 تشيلسي: الدوري الإنجليزي 2014 – 2015، كأس الرابطة الإنجليزية 2014 – .2015 ليفربول: دوري أبطال أوروبا 2018 – 2019، السوبر الأوروبي 2018 – 2019، كأس العالم للأندية .2019

أبرز الجوائز الفردية: أفضل لاعب أفريقي صاعد: 2012 لاعب العالم بالدوري السويسري: 2013 لاعب الموسم في روما: 2015 – .2016 فريق العام في أفريقيا: 2016، 2017، .2018 الفريق المثالي بكأس أمم أفريقيا: 2017 لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي: (3 مرات) أفضل لاعب أفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): 2017، .2018 أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 2017، .2018 أفضل لاعب في إنجلترا: 2017 – 2018 هداف الدوري الإنجليزي: 2017 – 2018، 2018 – .2019 لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي: 2017 – .2018 فريق الموسم بالدوري الإنجليزي: 2017 – .2018 لاعب الموسم في ليفربول: 2017 – .2018 التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا: 2017 – 2018 جائزة (بوشكاش) لأجمل هدف في العالم: .2018 المركز الثالث في قائمة جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعبي العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2018، والمركز الرابع في عام .2019 المركز الخامس في قائمة جائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعبي العالم من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية عام 2019، والمركز السادس في عام .2018

محمد صلاح في :2019 ليفربول: عدد المباريات (52)، عدد الأهداف: (24)، التمريرات الحاسمة: (11)

منتخب مصر: عدد المباريات (5)، عدد الأهداف: (2)، التمريرات الحاسمة: (2).

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