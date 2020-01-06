تقرير | قطر انجزت في 2019 وتختبر نفسها قبل عامين من مونديال 2022

تسابق قطر الزمن لاستكمال منشآت إستضافة كأس العالم عام 2022، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف البطولة الأكبر في عالم الساحرة المستديرة.

وقطعت الدوحة، في 2019، شوطًا كبيرًا في أستعدادات المونديال، الذي فازت في 2010 بحق إستضافته بين 21 نوفمبر ثانٍ و18 ديسمبر 2022.

في مايو 2019 إفتتحت الدوحة رسميًا ملعب “الجنوب”، وهو ثاني ملعب مونديالي، بإستضافته نهائي كأس الأمير بين فريقي “السد” و”الدحيل”.

وهذا هو أول ملعب يتم بناؤه بالكامل للبطولة، وجرى إفتتاحه قبل ثلاثة أعوام ونصف العام على انطلاقها.

وافتتحت الدوحة، في مايو 2017، ملعب “خليفة الدولي”، بعدما أعيد بناؤه وفقًا لمعايير حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتعتزم الدوحة الإنتهاء من الملاعب والمشروعات والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالمونديال قبل وقت كافٍ من البطولة، لإتاحة الفرصة أمام أختبارها إنجاز 75 بالمئة.

كان 2019 عامًا إستثنائيًا في خريطة الأستعدادات، حيث شهد أكثر من محطة مهمة على طريق البطولة.

أعلنت الدوحة، في يوليو 2019، إنجاز 75 بالمئة من خطة منشآت البطولة، واجتياز 200 مليون ساعة.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن الاستعدادات، عن اكتمال العمل في ثلاثة ملاعب أخرى، هي “المدينة التعليمية” و”البيت” و”الريان”، إضافة إلى اكتمال العمل بملعب “الثمامة”، ووصول العمل بالملعبين الباقيين، وهما “لوسيل” و”رأس أبو عبود” إلى مراحل متقدمة.

وكان ملعب “المدينة التعليمية” على وشك الإفتتاح الرسمي في بطولة كأس العالم للأندية، التي إستضافتها قطر في وقت سابق من ديسمبر أول 2019، لكن تم تأجيل الإفتتاح إلى حدث لاحق لإتاحة فرصة أكبر أمام أختبار الملعب.

4 ملاعب في 2020

تستعد قطر، في 2020، للكشف عن أربعة ملاعب دفعة واحدة، هي “الثمامة”، “البيت”، “المدينة التعليمية” و”الريان”، أي نصف ملاعب البطولة.

وأعلنت قطر، في فبراير 2019، عن شراكة مع “فيفا”، تحت اسم “كأس العالم فيفا قطر 2022″، لتشكيل كيان واحد بهدف تسهيل آلية تشغيل وإستضافة البطولة.

بطولات تجريبية

شهدت قطر، في 2019، بطولات كانت بمثابة إختبار لقدرتها على تنظيم المونديال، منها بطولة العالم لألعاب القوى، أواخر سبتمبر وبداية أكتوبر أول الماضيين.

ونالت البطولة إشادة بفضل مستويات المنافسة المرتفعة، والمستوى التنظيمي الجيد للبطولة، التي أقيمت على معلب “خليفة الدولي”، أحد ملاعب مونديال 2022.

كما استضافت قطر بطولتين متتاليتين لكرة القدم، أواخر 2019، هما كأس الخليج (خليجي 24)، بمشاركة المنتخبات الثمانية التي تأهلت للبطولة، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية.

ومن بين الملاعب التي شاركت في استضافة البطولتين، ملعب “الجنوب” و”خليفة الدولي”، ما وضعهما في أختبار وكذلك الخدمات اللوجيستية والمتطوعين ووسائل النقل.

وتستضيف قطر، في 2020، النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة القدم، وهي فرصة جديدة لأختبار مدى جاهزية بعض المنشآت والخدمات، بهدف تحسين المسائل التنظيمية.

مترو الدوحة

للمرة الأولى منذ أول مونديال في أوروغواي عام 1930، ستسمح المسافات المتقاربة بين الملاعب في قطر لمن يرغب من المشجعين بمشاهدة مباراتين أو ثلاث يوميًا من الملاعب، خلال دور المجموعات.

وأطول مسافة بين ملعبين هي تلك الفاصلة بين “البيت” و”الوكرة”، وتبلغ نحو 56 كم، بينما المسافة الأقصر هي بين “خليفة الدولي” و”المدينة التعليمية”، وتبلغ 5.6 كم.

ويتحقق هذا من خلال شبكة مترو شيدتها قطر في وقت قياسي، لتخفيف الإزدحام المرتقب في الدوحة، بوصول نحو المليون ونصف المليون زائر، لمتابعة الحدث الكروي الأبرز عالميًا.

وتربط الشبكة الجديدة قلب المدينة بالمطار والمناطق السكنية المهمة والملاعب والمنشآت الرياضية.

إرث عالمي

بعد إنتهاء مونديال 2022 ستصل ملاعب البطولة بفوائدها إلى عدد أكبر من الناس حول العالم.

وتعتزم اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفكيك المقاعد العلوية لبعض الملاعب، ومنحها لدول نامية، لمساعدتها على بناء مرافق رياضية.

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8 ملاعب

1- ملعب “خليفة الدولي”: أُنشىء في الدوحة، عام 1976، وأعيد تجديده بالكامل، وافتُتح رسميًا في 2018. يتسع لـ40 ألف مشجع، ويستضيف مباريات حتى الدور ربع النهائي من البطولة.

يتميز بتصميم عصري، ويعلو سقفه قوسان يرمزان إلى الاستمرارية واحتضان المشجعين من أنحاء العالم، وهو مزود بتقنيات تبريد متطورة.

2- ملعب “البيت”: يقع في مدينة الخور، وهو أول ملعب يحمل شكل “بيت الشعر” (الخيمة) بتصميمه العربي التقليدي.

يتميز بسقف قابل للفتح والغلق، وهو مرشح لأستضافة مباريات حتى الدور نصف النهائي، ويتسع لـ60 ألف مشجع.

بعد إنتهاء البطولة سيتم تفكيك مقاعد الجزء العلوي من المدرجات، للمساهمة في إنشاء ملاعب في دول نامية.

3- ملعب “المدينة التعليمية”: يقع في المدينة التعليمية بالدوحة، ومخطط له أن يستضيف مباريات حتى الدور ربع النهائي، ويتسع لـ40 ألف مشجع.

بعد البطولة سيتم التبرع بعشرين ألف مقعد لبناء ملاعب في دول نامية.

4- ملعب “الجنوب”: يتميز بوجوده في منطقة بحرية بمدينة الوكرة، ومخطط له أن يستضيف مباريات حتى الدور ربع النهائي، ويتسع لـ40 ألف مشجع.

وأستوحي تصميمه من طبيعة المنطقة البحرية وعلاقتها بكل من الإبحار والتجارة والصيد.

5- ملعب “الريان”: يقع بمدينة الريان، ويستوعب 40 ألف مشجع، وهو يأخذ شكل كثبان رملية، في دلالة على الطابع الصحراوي الجميل الممتد غربي قطر.

6- ملعب “لوسيل”: يقع بمدينة لوسيل، وهو الأكثر سعة بـ80 ألف مشجع، ومخطط له أن يستضيف مباراتي الإفتتاح والنهائي.

وأستوحي تصميمه من تداخل الضوء والظل، الذي يميّز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس.

ويعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني، التي وجدت في أرجاء العالم العربي ومتاحف وصالات معروضات فنية في أنحاء العالم.

7- ملعب “رأس أبو عبود”: يقع في الدوحة، وتبلغ سعته 40 ألف مشجع، ويتميز باستخدام حاويات شحن بحري ووحدات أخرى في بنائه.

سيتم تفكيكه بالكامل، وإعادة أستخدام أجزائه في مشاريع أخرى رياضية وغير رياضية.

8- ملعب “الثمامة”: يرمز إلى التاريخ والثقافة القطرية والعربية الغنية، وتبلغ سعته 40 ألف مشجع، ويستضيف مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي.

وأستوحي تصميمه من شكل “القحفية”، وهي قبعة تقليدية للرجال في أنحاء الوطن العربي ودول أخرى.

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